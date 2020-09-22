Гендиректор «Зенита» отреагировал на решение РФС о неверно засчитанном голе Дзюбы «Уралу»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вердикт РФС о том, что гол нападающего петербургского клуба Артёма Дзюбы в ворота «Урала» в матче 8-го тура РПЛ был засчитан неверно.

«Глупо оспаривать вердикт судейского комитета. Единственное я бы хотел высказать пожелание, чтобы спорные судейские вопросы наши руководители комментировали и показывали как можно скорее, а не через несколько дней после матча. Ещё я не совсем понял решение, которое было опубликовано: при чем здесь стоп-картинка телевещателя, без линии, как описано?



Естественно, я телевизор не смотрел, может быть, кто-то другой прокомментирует, что за картинки были показаны. Я видел в интернете с линиями выкладывалась, по поводу этих картинок я просил показать, как бы линия выглядела в момент удара Кругового, ни до, ни после. Но тут нам сказали, что стоп-кадр был до удара Кругового. Ну и что, если линии не было? Какое это отношение имеет к принятию решения? Поэтому проведённые линии я так и не увидел, но полагаю, что по каким-то причинам у РФС нет возможности опубликовать, чтобы всем наглядно видно, почему принято такое решение.



Понятно, что сложная система у VAR, но всегда же можно сложные вещи объяснить простыми словами. Надеюсь, это решение послужит улучшению работы судьей.



Повлияла ли эта ошибка на результат? Хорошо известно в футбольном мире, что ранний гол очень часто плохо действует на забившую команду. Бывает хорошо, а очень часто бывает плохо, поэтому я бы не стал говорить, что засчитанный гол с учётом забитого мяча «Урала» во втором тайме предопределил исход игры, поскольку ещё оставалось играть 86 минут и добавленное время. Я думаю, что такой вердикт должен служить улучшению работы судей, тем более что судья в поле никакого отношения к этому решению не имел и не должен был иметь по регламенту определения положения «вне игры». Это определяют судьи, которые находятся в комнате VAR.



Слова Григория Иванова, что решение Матюнина в этом голе, это предвзятость? Я считаю, что это комментировать неуместно. Такие обвинения бросать в адрес Матюнина… Пускай с этим разбирается сам судейский корпус», — приводит слова Медведева Sport24.