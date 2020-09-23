«Ньюкасл» забил семь голов клубу 4-го дивизиона в Кубке лиги

В матче 3-го раунда Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 6:0 разгромил «Моркам». Встреча состоялась в Моркаме на стадионе «Глоуб Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Дарреном Дрисдейлом, ассистировали судьи на линиях Марк Канлифф и Коннор Браун.
Счёт был открыт в начале встречи — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Жоэлинтон, ему ассистировал Мигель Альмирон. На 20-й минуте гости увеличили разрыв в счёте, гол забил Альмирон с передачи Джейкоба Мёрфи. Вскоре счёт до крупного довёл Мёрфи. На 31-й минуте четвёртый гол забил Жоэлинтон с паса Джамала Ласселлса. Через пару минут хозяева остались вдесятером из-за удаления Тумани Дьягураги. В концовке первого тайма пятый гол забил Айзак Хэйден с передачи Деандре Йедлина. В начале второго тайма забил Ласселлс, ему ассистировал Мэтт Ритчи. В конце матча гол в свои ворота отправил Сэмюэл Лэвелл.
В другом матче 3-го раунда Кубка лиги «Эвертон» со счётом 5:2 обыграл «Флитвуд Таун».
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