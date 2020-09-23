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«Ньюкасл» забил семь голов клубу 4-го дивизиона в Кубке лиги

«Ньюкасл» забил семь голов клубу 4-го дивизиона в Кубке лиги
Футбол / Англия 0

В матче 3-го раунда Кубка лиги «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 6:0 разгромил «Моркам». Встреча состоялась в Моркаме на стадионе «Глоуб Арена». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Дарреном Дрисдейлом, ассистировали судьи на линиях Марк Канлифф и Коннор Браун.

Счёт был открыт в начале встречи — на 5-й минуте автором забитого мяча стал Жоэлинтон, ему ассистировал Мигель Альмирон. На 20-й минуте гости увеличили разрыв в счёте, гол забил Альмирон с передачи Джейкоба Мёрфи. Вскоре счёт до крупного довёл Мёрфи. На 31-й минуте четвёртый гол забил Жоэлинтон с паса Джамала Ласселлса. Через пару минут хозяева остались вдесятером из-за удаления Тумани Дьягураги. В концовке первого тайма пятый гол забил Айзак Хэйден с передачи Деандре Йедлина. В начале второго тайма забил Ласселлс, ему ассистировал Мэтт Ритчи. В конце матча гол в свои ворота отправил Сэмюэл Лэвелл.

В другом матче 3-го раунда Кубка лиги «Эвертон» со счётом 5:2 обыграл «Флитвуд Таун».

Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Моркам
Моркам
Окончен
0 : 7
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
0:1 Жоэлинтон – 5'   0:2 Альмирон – 20'   0:3 Мёрфи – 27'   0:4 Жоэлинтон – 31'   0:5 Хэйден – 45+2'   0:6 Ласcеллс – 51'   0:7 Лэвелл – 90+1' (автогол)
Удаления: Дьягурага – 33' / нет
Англия - Кубок лиги. 3-й раунд
23 сентября 2020, среда. 21:45 МСК
Флитвуд Таун
Флитвуд
Окончен
2 : 5
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Ришарлисон – 22'   0:2 Ришарлисон – 34'   1:2 Даффи – 48'   1:3 Айуоби – 49'   2:3 Кампс – 58'   2:4 Бернард – 73'   2:5 Кин – 90+4'
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