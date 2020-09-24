ВШЭ стала партнёром РФС и представила новую систему назначения судей

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от предстоящего партнёрства с Высшей школой экономики.
«Приятно, что нашим партнёром становится ВШЭ. На сегодняшний день спорт и наука имеют много общего. Благодаря группе ВШЭ и коллег РФС проделана огромная работа. Вот уже второй год меньше вопросов по поводу календаря чемпионата России. Эта проблема ушла. Но есть и второй дискуссионный момент, который из года в год на повестке дня — тема судейства. С помощью коллег мы разработали новую систему, которая станет удобным помощником для департамента судейства РФС», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.
В эти минуты проходит пресс-конференция. РФС и ВШЭ подписывают меморандум о долгосрочном сотрудничестве.
- 24 сентября 2020
-
12:28
-
12:24
-
11:56
-
11:49
-
11:44
-
11:17
-
11:15
-
10:59
-
10:56
-
10:54
-
10:21
-
09:59
-
09:41
-
09:35
-
09:24
-
09:21
-
08:33
-
07:49
-
06:41
-
04:15
-
04:04
-
02:40
-
02:22
-
02:09
-
01:33
-
01:10
-
00:52
-
00:43
-
00:30
-
00:30
-
00:16
-
00:01
- 23 сентября 2020
-
23:55
-
23:54
-
23:52