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ВШЭ стала партнёром РФС и представила новую систему назначения судей

ВШЭ стала партнёром РФС и представила новую систему назначения судей
Футбол / РПЛ 0

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев поделился ожиданиями от предстоящего партнёрства с Высшей школой экономики.

«Приятно, что нашим партнёром становится ВШЭ. На сегодняшний день спорт и наука имеют много общего. Благодаря группе ВШЭ и коллег РФС проделана огромная работа. Вот уже второй год меньше вопросов по поводу календаря чемпионата России. Эта проблема ушла. Но есть и второй дискуссионный момент, который из года в год на повестке дня — тема судейства. С помощью коллег мы разработали новую систему, которая станет удобным помощником для департамента судейства РФС», — передаёт слова Алаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

В эти минуты проходит пресс-конференция. РФС и ВШЭ подписывают меморандум о долгосрочном сотрудничестве.

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