Во ВШЭ объяснили, как будет работать придуманная для РФС система назначения судей

Заместитель проректора НИУ ВШЭ и заведующий научно-учебной лабораторией исследований спорта Дмитрий Дагаев рассказал о принципах работы системы назначения судей, разработанной для РФС.



«Назначением арбитров продолжит заниматься департамент судейства РФС. В ручном режиме не всегда удаётся учитывать многие факторы. Существует 500 миллионов способов составления назначений, но при этом нужно учитывать многие факторы. Рекомендательная система призвана помочь в поиске наиболее эффективного подбора судей на матчи.



Как работает алгоритм: есть две стороны – судьи и матчи, для каждого матча есть рэнкинг подходящих судей, а каждому судье желательно работать на более престижном матче. В итоге получается распределение судей по матчам. Таким способом до матчей можно подобрать всю бригаду — главного судью, помощников, видеоасситентов, резервного судью.



Важные элементы модели: рейтинг судей, рейтинг матчей, принципы, по которым то или иное событие влияет на предпочтительность арбитра для матча. Рейтинг судьи формируется на основе баллов за теорию, физическую форму, знания английского языка, средний рейтинг матчей, которые он обслуживал, их количество и количество допущенных им ключевых ошибок. Рейтинг матча зависит от турнирной стадии, положения команд в турнирной таблице, рейтинга матча в СМИ и исторических взаимосвязей команд. Отмечу, всё это носит рекомендательный характер. Финальное решение за департаментом судейства РФС», — передаёт слова Дагаева корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

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