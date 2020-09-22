«Слуцкий и Хвича обманули судью». «Спартак» несправедливо оставили в меньшинстве

Восьмой тур РПЛ снова запомнился спорными решениями арбитров – президент «Урала» обвинил судью Матюнина в предвзятости из-за засчитанного гола Дзюбы. О судействе говорил и главный тренер «Ахмата» после поражения от «Динамо», а некоторые болельщики «Спартака» остались недовольным удалением Маслова. Специально для «Чемпионата» арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, разобрал все спорные решения судей в прошедшем туре.



Слово Федотову.

«Краснодар» –«Химки» 7:2. Лапочкин допустил несколько важных ошибок

На 4-й минуте игроку «Краснодара», выступающему под 6-м номером (Рамирес. — Прим. «Чемпионата»), не показали жёлтую за применение рук в борьбе за мяч. На 16-й минуте Лапочкин не назначил пенальти, но вмешался VAR и пригласил арбитра на просмотр. В итоге Лапочкин 11-метровый в ворота «Химок» назначил, причём довольно быстро – за 33 секунды. Но это его не спасает, ведь арбитры оцениваются отдельно.

Если «Краснодар» допустит «греческие грабли-2», значит, выводы не сделаны. И зачем ему ЛЧ? «Плюшевые быки» должны остаться в прошлом.

Смотрим дальше: 21-я минута, Берг играл в мяч, защитник выставлял ногу, но тв трансляция плохая – я не могу сказать, что там было нарушение. Но момент можно сравнить с эпизодом в матче «Арсенала» и «Спартака» в прошлом сезоне, когда назначили пенальти в ворота Максименко.



Дальше смотрим на эпизод на 35-й минуте. «Химки» подавали угловой, игрок хозяев выставлял руку, она была в неестественном положении и увеличила пространство тела. Он сыграл локтем. Но Лапочкин это не увидел, а потом ему понадобилось 4 минуты и 14 секунд на просмотр повтора! Почему он так долго смотрел этот эпизод? Меня это насторожило.



Помимо этого, помощник Лапочкина ошибся на 74-й минуте, когда поднял флаг и зафиксировал офсайд у Уткина. Он мог отнять у парня чистый гол! Итоговая оценка у Лапочкина будет 7,3: от базовой хорошей оценки в 8,4 мы вычитаем по 0,5 за серьёзные ошибки (за то, что дважды не назначил 11-метровый удар) и минус 0,1 за то, что не показал жёлтую на 4-й минуте.

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Урал – Зенит 1:1. Гол «Зенита» нельзя было засчитывать, но Карасёв в этом не виноват

Самый резонансный эпизод – засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала». По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но она обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать: пошёл мяч или нет.



Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд.

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То, что нарисовано, это проблемы Матюнина – ребята на VAR ничего не поняли. Они ставят маркеры. Надо было ставить точку на мысок Дзюбы, который был ближе к воротам. А он зачем-то поставил его на голову! Дальше линии рисует оператор, и говорит Матюнину – правильно? И тот подтверждает. Нас всех жёстко обманули! И в первую очередь это сделал Калошин. Вместо полиграфа для судей туда надо вести именно Калошина.



Оценка Карасёва – 8,4, в моменте с голом Дзюбы он не виноват, все вопросы – Матюнину.

Уфа – ЦСКА 0:1. Валошин провёл хорошую игру

Валошин хорошо отработал матч, а вот Сухой на VAR снова обосрался – хотел подвести Валошина под монастырь. На 24-й минуте была подача в штрафную «Уфы». Игрок ЦСКА играл в мяч, а его соперник выставлял в сторону руку. И мяч от футболиста ЦСКА попал ему в руку. Сухой звал Валошина, чтобы тот назначил пенальти – правила не читал, наверное. При близком расстоянии даже если мяч попадает в руку защитнику от соперника следует продолжить игру. За это Валошину я поставил оценку 8,5.

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«Арсенал» – «Сочи» 3:2. Кукуляк ошибся, но его исправил VAR

Кукуляк ошибся на 8-й, минуте, хотя был в хорошей позиции. Жоаозиньо бил по воротам, а Луценко выставил руку в сторону. Но Кукуляк не рискнул назначить пенальти, хотя после VAR показал желтую и всё-таки назначил пенальти. Оценка у него 7,9. Всё остальное в матче было нормально, карточки рабочие.

«Рубин» – «Спартак» 0:2. Слуцкий и Кварацхелия обманули арбитра

На 30-й минуте Хвича обманул арбитра и поймал Маслова – это эпизод, когда ему показали первую жёлтую. Кварацхелия подлезал под Маслова и подбивал ему руку, поэтому рука Маслова и летит в голову Хвичи. Но Маслов не выставлял руку, это хитрость Кварацхелии и Слуцкого. То, что он сделал – это круто, в «Локомотиве» должны локти кусать. Слуцкий и Хвича обманули судью, Маслову не надо было показывать жёлтую. Но своего Кварацхелия добился – всё время он бегал за Масловым и своего добился – спартаковца удалили.

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По второй жёлтой у Левникова были все основания её показать. Многие сравнивают этот эпизод с падением Айртона в дерби с ЦСКА после столкновения с Карповым. Разница в том, что Хвича шёл к мячу, а Айртон – нет, плюс падать он начал раньше. Защитники действовали одинаково, но вот действия игроков разные, поэтому касание Маслова – это срыв перспективной атаки.

Что касается момента на 50-й минуте, когда игрок «Рубина» упал в штрафной «Спартака», то это не пенальти – Айртон играл в мяч. Левников принял правильное решение.

«Локомотив» – «Тамбов» 1:0. К Турбину нет вопросов

Хорошая работа Турбина. Ничего плохого не могу сказать, все жёлтые по делу – оценка 8,4.

«Динамо» – «Ахмат» 1:0. Вилков хорошо отработал матч

Вилков хорошо отработал матч, научился судить, хотя и прибавил в весе килограмм на 10. Не могу сказать, что стоило назначать одиннадцатиметровый после борьбы Скопинцева и игрока «Ахмата» на 52-й минуте. По таким повторам додумывать я не рискну и доверюсь решению Вилкова.