Семак: Ярослав Ракицкий готовится к «Уфе», никаких проблем на сегодняшний день нет

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке клуба к матчу 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой».



«Подготовка в привычном режиме, так же как и к любому другому матчу. Естественно, какие-то занятия предыгровые, мы моделируем наши тактические расположения, схемы. В остальном, что касается последовательности и функциональной составляющей тренировки, всегда работаем в одном ключе.



Ярослав Ракицкий готовится, никаких проблем на сегодняшний день нет. Есть ещё две тренировки, надеюсь, никто не получит повреждений



Любая потеря очков злит игроков. Но невозможно пройти сезон без потерь. Такие отрезки бывают, где складывается не так удачно, как хотелось бы. Сезон длинный, думаю, выигрывает та команда, которая проходит весь сезон с наименьшим количеством спадов и потерь очков», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Семак рассказал о состоянии Ракицкого