«Ростов» — «Маккаби» Х: составы команд на матч отбора Лиги Европы

Стали известны стартовые составы «Ростова» и «Маккаби» из Хайфы на матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Ростов»: Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Чернов, Ерёменко, Норманн, Глебов, Ионов, Шомуродов, Байрамян.
Запасные: Бабурин, Хасимото, Тошевски, Логашов, Долгов, Чистяков, Полоз.
«Маккаби»: Коэн, Мабука, Арад, Планич, Менахем, Абу-Фани, Лави, Абаши, Хазиза, Рукавица, Чери.
Запасные: Кеуф, Хосе Родригес, Турай, Ашкенази, Нашмани, Мейр, Гершон.
В случае победы над «Маккаби» подопечные Валерия Карпина выйдут в раунд плей-офф квалификации второго по значимости еврокубка, где встретятся с лучшим в паре «Шкендия» (Северная Македония) – «Тоттенхэм Хотспур» (Англия).
- 24 сентября 2020
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