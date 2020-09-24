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ЦСКА провёл закрытый ужин с Гинером для владельцев VIP-лож

ЦСКА провёл закрытый ужин с Гинером для владельцев VIP-лож
Футбол / РПЛ 0

Московский ЦСКА провёл для владельцев VIP-лож ужин с президентом клуба Евгением Гинером, сообщается на сайте клуба. Ведущим мероприятия стал комментатор Нобель Арустамян.

«У всех гостей была возможность задать вопрос Евгению Гинеру и получить на него максимально откровенный ответ. Обсуждались вопросы о будущем ПФК ЦСКА, трансферной политике клуба, об изменениях в клубе после прихода ВЭБ.РФ, также Евгению Ленноровичу был задан ряд личных вопросов», — сообщает пресс-служба клуба.

Гинер отметил, что руководству ЦСКА важно общаться с болельщиками и партнёрами клуба. «Прекрасный формат мероприятия, я надеюсь, что гостям было интересно присутствовать на такого рода мероприятии. Очень важно встречаться, общаться с бизнес-партнерами клуба — ведь мы все одна большая семья. Я в свою очередь всегда готов общаться с нашими партнерами, болельщиками — это основа любого клуба», — сказал президент ЦСКА.

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