Валерий Газзаев: перед назначением в ЦСКА принёс Гинеру список. 28 человек — на выход

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев рассказал, как он получил назначение на пост наставника ЦСКА.

«Я тогда работал в молодёжной сборной. Хорошая была команда: Березуцкие, Алдонин и все остальные. Мне позвонил Евгений Леннорович. Встретились с ним, пошли пообедать. Беседовали около 2,5-3 часов. Я был полностью удовлетворён разговором. Перед началом сезона я попросил: «Поговорю с игроками, познакомлюсь». Ещё последний тур был, но все знали, что я приму команду. Три дня беседовал с руководством и со всеми игроками. На третий день пришёл к Гинеру и положил список: 14 руководителей – тренеры, администраторы – и 14 футболистов. Все – на выход. Конечно, у него было шоковое состояние. И тогда ветераны подняли шум: «Кто он такой?» Но нужно было с чистого листа начинать. Уже были подготовлены молодые игроки: Гусев, Шемберас, Березуцкие… Созвали тогда пресс-конференцию, и я чётко объяснил, кто на чьё место приходит», — сказал Газзаев в интервью каналу «Сычёв подкаст и Денис Казанский» на YouTube.