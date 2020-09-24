Минамино, Цимикас и Груич — в стартовом составе «Ливерпуля» на матч Кубка английской лиги
«Ливерпуль» объявил состав на матч 3-го раунда Кубка английской лиги с «Линкольн Сити». Встреча состоится сегодня, 24 сентября, на стадионе «Синсил Банк» в Линкольне. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.
«Ливерпуль»: Адриан, Р. Уильямс, Н. Уильямс, ван Дейк, Цимикас, Груич, Джонс, Эллиотт, Шакири, Минамино, Ориги.
Запасные: Келлехер, Фабиньо, Кейта, Жота, Уилсон, Александер-Арнольд, ван ден Берг.
Напомним, «Ливерпуль» стал чемпионом Англии сезона-2019/2020. Титул стал для красных первым с 1990 года. В нынешнем сезоне «Ливерпуль» провёл 2 матча в английской Премьер-лиге, в которых набрал 6 очков. Команда Юргена Клоппа занимает 4-е место в турнирной таблице. Лидером соревнований является «Лестер Сити» (6).
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