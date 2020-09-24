Балахнин о вылете «Ростова»: на такой футбол неприятно смотреть. Поражения уже не удивляют

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал вылет команды из Лиги Европы после матча 3-го квалификационного раунда турнира с «Маккаби» из Хайфы (1:2).



«Это всё печально. Увидел игру «Ростова» лишь в первые 10 минут, затем они столкнулись с проблемами. «Маккаби» начал грамотно выходить из обороны и лишил «Ростов» главного козыря — прессинга. В другой футбол наши сыграть не смогли. Уповать лишь на один план бежать и прессинговать не получилось.



Кому вот это удаление нужно было? Как можно так безрассудно сыграть в центре поля? В такой игре может любой эпизод вдохновить, но такого не нашлось. Команда еле ползала по полю. На такой футбол неприятно смотреть. На данный момент мы такие, какие есть. Если честно, не ожидал такого результата. Но такие поражения уже не удивляют», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.