Агент прокомментировал информацию о несостоявшемся переходе Далера Кузяева в «Уотфорд»

Агент Марат Арчегов прокомментировал слова агента Секу Траоре, который ранее заявил, что пытался устроить бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Уотфорд», но клуб отказался от трансфера из-за высоких требований игрока.
«Хотел бы пояснить ситуацию в отношении комментария Секу Траоре по Далеру Кузяеву. Секу является близким другом и советником семьи Поззо, владеющей футбольными клубами «Удинезе», «Гранадой» и «Уотфордом». Ранее он приносил конкретные предложения по ряду российских игроков. Секу сообщил мне, что Далер интересен семье Поззо. Как позже выяснилось, «Гранада» не ищет усиление в центральную зону, а в «Удинезе» нет места для игрока без европейского паспорта. К слову, в Италии лимит на легионеров гораздо жёстче, чем в России.
Был также вариант с «Уотфордом», который всерьёз настроен вернуть себе место в АПЛ. И действительно, после вылета в Чемпионшип команда сохранила костяк, и я оцениваю их шансы вернуться в АПЛ как очень высокие. Я связался с Адьямом, отцом Далера, объяснил ему ситуацию, рассказал о данном варианте. Адьям поблагодарил меня за предложение, но даже не стал рассматривать этот вариант. К обсуждению каких-либо условий мы даже не перешли. Я с уважением отнесся к этому выбору. Считаю Далера очень сильным универсальным футболистом. Удивительно, что такой футболист до сих пор не подписал контракт с крепкой европейской командой. Возможно, это результат сложившихся стереотипов в отношении российских игроков», — сказал Арчегов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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