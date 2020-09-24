Кузяева был готов подписать «Уотфорд». Клуб отказался от сделки из-за требований игрока

Агент Секу Траоре рассказал, что пытался устроить бывшего полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в «Уотфорд», по итогам прошлого сезона вылетевший из английской Премьер-лиги в Чемпионшип.



«Пытался устроить Кузяева в «Уотфорд», но мне сказали, что игрок и его отец просили контракт на один год, а если клуб возвратится в Премьер-лигу, то потом ещё и автоматическое его продление на два года. Но в «Уотфорде» отказались. Клуб хотел подписать его только до конца этого сезона и посмотреть, как он будет играть. Проблема в том, что пока никто в него не верит в АПЛ. От него отказались практически все клубы Премьер-лиги. Им пока всё равно, нужно сначала себя показать в Чемпионшипе.



Я передал им через человека, чтобы Далер приезжал на один год и показывал себя. Но они этого не понимают. Если он мечтает о Европе, то вот ему давали шанс и конкретное предложение. Тем более это Лондон. А если покажет хорошую игру, то всё равно будет в Премьер-лиге. Но они желали автоматического продления на два года, а для «Уотфорда» это риск. В клубе не знают, как он будет играть в Англии. Поэтому не получилось», — цитирует Траоре Sport24.



В настоящее время Кузяев является свободным агентом. Летом истёк его контракт с «Зенитом». Ранее генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев допустил, что 27-летний хавбек сборной России продолжит выступать за клуб.

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