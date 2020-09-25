Защитник «Севильи» сделал татуировку с изображением своего гола в финале Лиги Европы

Защитник «Севильи» Диего Сильва сделал татуировку с изображением своего гола в финале Лиги Европы.
В финале Лиги Европы сезона-2019/20 «Севилья» обыграла миланский «Интер» со счётом 3:2. На 74-й минуте Сильва нанёс удар через себя по воротам «Интера». Мяч после рикошета от Ромелу Лукаку влетел в сетку ворот миланского клуба. При этом, в протоколе УЕФА третий гол значится, как автогол Лукаку.
Посмотреть фото можно в «твиттере» B/R Football.
Напомним, вчера, 24 сентября «Севилья» проиграла «Баварии» в матче за Суперкубок УЕФА.
«Бавария» во второй раз в своей истории завоевала Суперкубок УЕФА. Всего мюнхенцы участвовали в борьбе за этот трофей пять раз. «Севилья» в свою очередь установила антирекорд турнира по числу поражений. Теперь на счету испанского клуба пять поражений в Суперкубке УЕФА и одна победа.
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