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«Челси» согласился отдать Кепу Аррисабалагу в аренду

«Челси» согласился отдать Кепу Аррисабалагу в аренду
Футбол / Англия 0

Голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага может покинуть лондонский клуб, сообщает The Sun. Как сообщает источник, лондонский клуб согласился отдать Аррисабалагу в аренду, поскольку рассматривает голкипера Эдуарда Менди в качестве первого номера.

Ранее «Челси» объявил о переходе Менди из «Ренна». Сообщалось, что сумма трансфера Менди станет рекордной для вратарей, выступающих в чемпионате Франции, и может составить € 30 млн.

Кепа Аррисабалага был приобретён «Челси» летом 2018 года за € 80 млн. В сезоне-2019/2020 вратарь допускал большое количество ошибок, поэтому потерял место в основном составе. В 95 матчах за «пенсионеров» голкипер пропустил 109 мячей. У Аррисабалаги самый низкий процент сейвов за всю историю английской Премьер-лиги. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года.

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