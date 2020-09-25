Хосеп Гвардиола рассказал о проблемах с составом «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после игры 3-го раунда Кубка английской лиги с «Борнмутом» (2:1) заявил, что в клубе лишь 13 подходящих игроков, поэтому он будет вынужден использовать футболистов из академии.

«Это была хорошая игра, все наши молодые игроки играли на высоком уровне, Томми Дойл, Тейлор Харвуд-Беллис, Лиам Делап. Все они были действительно хороши.

Конечно, в 17 лет Лиам совсем не тот нападающий, что должны быть у нас, с точки зрения физической подготовки. Но на тренировках мы видим, насколько он хорош в завершающей стадии. Сейчас время сохранять спокойствие и продолжать работать. Мы довольны его игрой.

В нынешней ситуации нам нужны игроки из академии. У нас всего 13 подходящих игроков. С проблемами, которые у нас есть с составом, он останется с нами. Мы будем его использовать.

Мы поздравляем академию. Я лишь последний шаг в этой системе, до меня многие люди в клубе работают над тем, чтобы на поле появлялись собственные воспитанники и это большой успех для них», — цитирует Гвардиолу Goal.