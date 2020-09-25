Мурзагулов — о «Зените»: едем к раненому зверю. Ранили не мы, а достаться может нам

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».
«Едем в логово к раненому зверю. Понятно, что «Зенит» недосчитался очков в последнее время. В Башкирии много медведей, и охотники знают, что, если медведь ранен, лучше с ним не связываться. Тут ещё и ранили его не мы, а достаться может нам. Настраиваемся на тяжёлый матч. «Уфа» умеет играть в футбол с сильными командами, будет интересно», — цитируют Мурзагулова «Известия».
26 сентября «Зенит» дома примет «Уфу», старт встречи – в 16:30 мск. Клуб из Санкт—Петербурга лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, но за последние четыре тура добыл всего одну победу. «Уфа» с пятью очками расположилась на 14-м месте.
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