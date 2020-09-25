«Химки» возобновили интерес к Денису Глушакову
Как стало известно «Чемпионату», «Химки» после прихода Игоря Черевченко на пост главного тренера возобновили интерес к бывшему полузащитнику сборной России Денису Глушакову.
Стороны могут начать переговоры в ближайшее время. У нового руководства и наставника есть идея пригласить 33-летнего футболиста в команду.
В начале сентября сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова. Впоследствии хавбек отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.
Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.
«Меня женили без меня». Глушаков опроверг информацию о переговорах со «Спартаком»
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