«Химки» возобновили интерес к Денису Глушакову

Как стало известно «Чемпионату», «Химки» после прихода Игоря Черевченко на пост главного тренера возобновили интерес к бывшему полузащитнику сборной России Денису Глушакову.



Стороны могут начать переговоры в ближайшее время. У нового руководства и наставника есть идея пригласить 33-летнего футболиста в команду.



В начале сентября сообщалось, что «Химки» не сумели удовлетворить финансовые запросы Глушакова. Впоследствии хавбек отреагировал на информацию о несостоявшемся переходе.



Последним на данный момент клубом Глушакова является «Ахмат», цвета которого он защищал в прошлом сезоне. Ранее Денис на протяжении шести лет выступал за «Спартак» и восемь лет играл за «Локомотив». В сборную России вызывался с 2011 по 2018 год.

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