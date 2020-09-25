Обляков: не поверите, но я не сын Гончаренко

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков ответил на критику в отношении молодых футболистов «армейцев».



«Когда мы приходили в клуб, нас никто не знал. А мы хотели заявить о себе. Сейчас люди ждут ещё одного большого скачка, понимаю. Но так просто не бывает.



Нас критикуют, но люди не видят все те моменты, которые замечает тренер. Болельщик не может полностью понять футбольный мир. Да, бывают провалы, спады в игре. Но это не значит, что люди не прогрессируют или снизили требования к себе.



Не поверите, но я не сын Гончаренко, хаха! Серьёзно, тренер же не враг себе. Он не будет ставить игрока в состав, если не доверяет ему. Поверьте, в ЦСКА у всех хорошие отношения с Гончаренко.



Просто когда люди видят какую-то мою ошибку, сразу говорят: «Всё, Облякова надо посадить в запас». Но я всего лишь выполняю свою работу. Как и Гончаренко. Но я никакой не его любимчик.



Когда появляются какие-то ошибки, конечно, он объясняет, как их исправить. Даже Месси, Роналду или Рамос не могут сыграть все 90 минут идеально. Чьи-то ошибки заметнее, чьи-то нет. Играй все футболисты как роботы, были бы сплошные 0:0», — цитирует Облякова Sport24.

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