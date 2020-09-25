Цауня: матч ЦСКА – «Спартак» понравился больше, чем финал последней Лиги чемпионов

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня поделился эмоциями от матча Российской Премьер-Лиги ЦСКА – «Спартак» (3:1).



«Смотрю много матчей ЦСКА, в том числе и последнее дерби со «Спартаком». Очень нравится Влашич, всегда приятно последить за ним, топ-уровень! И Костя Кучаев большой молодец, уже четыре гола забил, хороший прогресс у парня. С некоторыми ребятами продолжаю поддерживать общение.



Суперигра получилась. У меня много друзей, болеющих за «Спартак», и все после матча звонили, поздравляли с победой. Если честно, дерби мне понравилось намного больше, чем полуфиналы и финал последней Лиги чемпионов.



Помню, когда играл с травмой, и мы закончили игру вничью в «Лужниках». Вообще любил дерби на том стадионе. Та атмосфера навсегда осталась в памяти», – цитирует Цауню пресс-служба ЦСКА.

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