Жоаозиньо: не имею ничего личного против «Краснодара», хотя я долго за него играл

Полузащитник «Сочи» Жоаозиньо поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Конечно, смотрю на «Краснодар» в Лиге чемпионов. Понятно, что там у них больше настроя, они хотят попасть в групповой этап. В чемпионате уже по-другому. Мы не знаем, какой у них состав будет, будут ли изменения, узнаем в день игры.



Я знаю, что это будет дерби Краснодарского края. Надеюсь, победим. У меня нет ничего личного против «Краснодара», это футбол. Да, я долго играл за эту команду, но уже ушёл оттуда. Может быть, это будет чуть-чуть особенная игра для меня, но нет такого, что я должен что-то показать. Я всё уже доказал, все знают меня. Сейчас мне важно хорошо выступать за «Сочи», — сказал Жоаозиньо в интервью пресс-службе клуба.

«Сочи» сыграет с «Краснодаром» 26 сентября.