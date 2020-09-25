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Зинченко может быть арендован «Барселоной»

Зинченко может быть арендован «Барселоной»
Футбол / Англия 0

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Барселону», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

По информации источника, каталонцы рассматривают вариант аренды на один сезон. Клубы ведут переговоры о потенциальной сделке.

Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» ради приобретения 29-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали готов расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди. «Наполи» уже контактировал с «Сити» относительно доступности украинца и аргентинца. Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму компенсации за трансфер Кулибали.

В сезоне-2019/2020 Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в английской Премьер-лиге — в его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отметился. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».

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