Зинченко может быть арендован «Барселоной»

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко может перейти в «Барселону», сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
По информации источника, каталонцы рассматривают вариант аренды на один сезон. Клубы ведут переговоры о потенциальной сделке.
Ранее появилась информация, что «Манчестер Сити» ради приобретения 29-летнего сенегальского защитника «Наполи» Калиду Кулибали готов расстаться с двумя игроками обороны — Александром Зинченко и Николасом Отаменди. «Наполи» уже контактировал с «Сити» относительно доступности украинца и аргентинца. Английский клуб может включить обоих футболистов в сделку, чтобы снизить сумму компенсации за трансфер Кулибали.
В сезоне-2019/2020 Александр Зинченко провёл за «Манчестер Сити» 19 матчей в английской Премьер-лиге — в его пассиве одна красная карточка. Результативными действиями украинец не отметился. До переезда в АПЛ 23-летний футболист выступал за российскую «Уфу».
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