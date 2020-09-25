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Российский хавбек «Монпелье» Адуев перейдёт в «Ахмат»

Российский хавбек «Монпелье» Адуев перейдёт в «Ахмат»
Футбол / РПЛ 0

Адриан Алиай, агент российского полузащитника «Монпелье» Амира Адуева, рассказал, что хавбек продолжит карьеру в «Ахмате».

«Рады сообщить, что Амир переедет играть из Монпелье в Грозный. Большое уважение к людям из «Ахмата», которые тяжело работали, чтобы убедить игрока перейти из Франции в Россию», — цитирует агента Sport24.

21-летний Адуев с раннего детства проживает во Франции, однако имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодёжную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провёл ни одного матча.

По итогам восьми туров грозненская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 10 очками в активе. В следующем туре «Ахмат» примет «Урал». Встреча пройдёт 27 сентября. Начало — в 16:30 мск.

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