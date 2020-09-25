Российский хавбек «Монпелье» Адуев перейдёт в «Ахмат»
Адриан Алиай, агент российского полузащитника «Монпелье» Амира Адуева, рассказал, что хавбек продолжит карьеру в «Ахмате».
«Рады сообщить, что Амир переедет играть из Монпелье в Грозный. Большое уважение к людям из «Ахмата», которые тяжело работали, чтобы убедить игрока перейти из Франции в Россию», — цитирует агента Sport24.
21-летний Адуев с раннего детства проживает во Франции, однако имеет российский паспорт и в марте 2019 года получил дебютный вызов в молодёжную сборную России. За первую команду «Монпелье» он не провёл ни одного матча.
По итогам восьми туров грозненская команда занимает 10-е место в турнирной таблице с 10 очками в активе. В следующем туре «Ахмат» примет «Урал». Встреча пройдёт 27 сентября. Начало — в 16:30 мск.
«Талалаев прежде всего обидел свой клуб». Гендиректор «Динамо» ответил тренеру «Ахмата»
- 25 сентября 2020
-
20:39
-
20:26
-
20:20
-
20:19
-
20:09
-
19:58
-
19:48
-
19:41
-
19:38
-
19:28
-
19:05
-
18:55
-
18:53
-
18:38
-
18:37
-
18:19
-
18:15
-
18:11
-
17:52
-
17:51
-
17:46
-
17:46
-
17:30
-
17:29
-
17:18
-
17:17
-
17:07
-
16:48
-
16:44
-
16:36
-
16:32
-
16:28
-
16:18
-
16:08
-
15:40
Партнерский контент