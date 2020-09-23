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«Талалаев прежде всего обидел свой клуб». Гендиректор «Динамо» ответил тренеру «Ахмата»

«Талалаев прежде всего обидел свой клуб». Гендиректор «Динамо» ответил тренеру «Ахмата»
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор московского «Динамо» Юрий Белкин отреагировал на слова главного тренера «Ахмата» Андрея Талалаева, сказанные им после проигранного матча 8-го тура РПЛ.

«Мне кажется, если уж мы об этом говорим, то он прежде всего обидел свой собственный клуб, назвав его маленьким и зачем-то попытавшись некорректно съязвить в наш адрес. О причинах такого заявления судить не берусь. Скажу только, что мы с большим уважением относимся к «Ахмату» и его руководству. Прекрасно помню, как вместе открывали в Грозном памятник Льву Яшину, и в целом мы всегда конструктивно взаимодействуем. Ну а здесь мы не станем вступать в словесную перепалку, это не наш уровень общения», — сказал Белкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.

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