Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рыбусь: «Локомотив» может играть лучше, все это знают и понимают

Рыбусь: «Локомотив» может играть лучше, все это знают и понимают
Футбол / РПЛ 0

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился эмоциями в преддверии московского дерби с ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ.

«Очень важна была победа перед дерби с „Тамбовом“, чтобы настроиться. Конечно, можно играть лучше, это в команде все знают и понимают. Работаем над этим и надеемся, что в матче с ЦСКА покажем свою лучшую игру.

Всегда получается так, что играю против Марио Фернандеса. Нелегко играть с ним, это игрок высокого уровня, выступает за сборную России. Постараюсь сделать всё, чтобы его остановить. Сейчас и Влашич в хорошей форме, нужно не давать показывать ему лучшие качества, это будет главная задача для наших опорников и линии обороны. ЦСКА в хорошей форме, не только Фернандес и Влашич.

Радует, что мы не пропускаем три матча подряд. Надо добавить впереди, забивать больше голов и больше побеждать", — сказал Рыбуся в интервью пресс-службе клуба.

Живоглядов: ЦСКА качественно укрепился, «Локомотив» ждёт огненный матч в воскресенье
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020