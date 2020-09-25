Рыбусь: «Локомотив» может играть лучше, все это знают и понимают

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь поделился эмоциями в преддверии московского дерби с ЦСКА в матче 9-го тура РПЛ.
«Очень важна была победа перед дерби с „Тамбовом“, чтобы настроиться. Конечно, можно играть лучше, это в команде все знают и понимают. Работаем над этим и надеемся, что в матче с ЦСКА покажем свою лучшую игру.
Всегда получается так, что играю против Марио Фернандеса. Нелегко играть с ним, это игрок высокого уровня, выступает за сборную России. Постараюсь сделать всё, чтобы его остановить. Сейчас и Влашич в хорошей форме, нужно не давать показывать ему лучшие качества, это будет главная задача для наших опорников и линии обороны. ЦСКА в хорошей форме, не только Фернандес и Влашич.
Радует, что мы не пропускаем три матча подряд. Надо добавить впереди, забивать больше голов и больше побеждать", — сказал Рыбуся в интервью пресс-службе клуба.
- 25 сентября 2020
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