«Ювентус» хочет приобрести Кьезу, но клубу требуется продать трёх игроков
Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, «старая синьора» проявляет предметный интерес к форварду, однако для его покупки туринцам требуется продать нескольких игроков. В списке потенциальных продаж Сами Хедира, Федерико Бернардески и Дуглас Коста. «Фиорентина» готова рассмотреть предложения по Кьезе.
Федерико Кьеза — воспитанник «Фиорентины» и защищает цвета клуба с 2016 года. Стоимость итальянского нападающего оценивается в € 70 млн. В сезоне-2019/2020 принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.
Напомним, накануне в «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико» перешёл нападающий Альваро Мората.
Мората: Роналду рад моему приходу в «Ювентус»
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