«Ювентус» хочет приобрести Кьезу, но клубу требуется продать трёх игроков

Нападающий «Фиорентины» Федерико Кьеза может продолжить карьеру в «Ювентусе», сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, «старая синьора» проявляет предметный интерес к форварду, однако для его покупки туринцам требуется продать нескольких игроков. В списке потенциальных продаж Сами Хедира, Федерико Бернардески и Дуглас Коста. «Фиорентина» готова рассмотреть предложения по Кьезе.

Федерико Кьеза — воспитанник «Фиорентины» и защищает цвета клуба с 2016 года. Стоимость итальянского нападающего оценивается в € 70 млн. В сезоне-2019/2020 принял участие в 34 матчах итальянской Серии А, забил 10 мячей и отдал 9 результативных передач.

Напомним, накануне в «Ювентус» на правах аренды из «Атлетико» перешёл нападающий Альваро Мората.