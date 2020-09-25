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Мората: Роналду рад моему приходу в «Ювентус»

Мората: Роналду рад моему приходу в «Ювентус»
Футбол / Италия 0

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который накануне перешёл в туринский клуб из мадридского «Атлетико» на правах аренды, поделился мнением о главном тренере Андреа Пирло и бывшем партнёре по «Реалу» Криштиану Роналду.

«Пирло произвёл на меня прекрасное впечатление. Он создан быть тренером, это то, что нужно «Ювентусу». Уже после двух тренировок я был очень впечатлён тем, как он управляет командой. Роналду? Мы все знаем его как игрока, я хорошо знаком с его человеческими качествами. У меня всегда были очень хорошие отношения с ним, он рад моему приходу в «Ювентус».

Я смотрел много матчей Серии А минувшего сезона, она стала лучшей лигой в мире, с каждым годом становится всё сложнее. Лига чемпионов очень важна для «Ювентуса». Если мы одержим победу в этом году, я буду самым счастливым человеком в мире», — цитирует Морату пресс-служба клуба.

Мората: многие забивают 40 голов, но ничего не выигрывают. Я же привык брать трофеи
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