Мората: Роналду рад моему приходу в «Ювентус»

Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората, который накануне перешёл в туринский клуб из мадридского «Атлетико» на правах аренды, поделился мнением о главном тренере Андреа Пирло и бывшем партнёре по «Реалу» Криштиану Роналду.
«Пирло произвёл на меня прекрасное впечатление. Он создан быть тренером, это то, что нужно «Ювентусу». Уже после двух тренировок я был очень впечатлён тем, как он управляет командой. Роналду? Мы все знаем его как игрока, я хорошо знаком с его человеческими качествами. У меня всегда были очень хорошие отношения с ним, он рад моему приходу в «Ювентус».
Я смотрел много матчей Серии А минувшего сезона, она стала лучшей лигой в мире, с каждым годом становится всё сложнее. Лига чемпионов очень важна для «Ювентуса». Если мы одержим победу в этом году, я буду самым счастливым человеком в мире», — цитирует Морату пресс-служба клуба.
- 25 сентября 2020
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