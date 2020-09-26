Форлан: то, что «Барселона» сделала с Суаресом, произошло со многими игроками каталонцев

Бывший футболист «Атлетико» Диего Форлан прокомментировал переход форварда «Барселоны» Луиса Суареса в мадридский клуб.
«То, что клуб сделал с Суаресом, произошло со многими игроками в истории „Барселоны“. Самое главное, что он отдал всё „Барселоне“, его не в чем упрекнуть.
Такой игрок, как Суарес, подходит "«Атлетико». Надеюсь, что он сможет помочь команде побороться за первые места. Жоау Фелиш и Диего Коста могут сформировать атакующий трезубец «Атлетико»", — цитирует Форлана Marca.
Луис Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.
В ходе карьеры Луис защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года вызывается в сборную Уругвая.
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