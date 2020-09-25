«Дело в уважении, а они этого не знают». Дани Алвес — об уходе Суареса из «Барселоны»

Бывший защитник «Барселоны» Дани Алвес, выступающий за «Сан-Паулу», прокомментировал слова капитана каталонского клуба Лионеля Месси о переходе форварда Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

«Такие реалии уже долгое время. Это подтверждается год за годом. Дело не в победах и проигрышах, дело в уважении, а они этого не знают», — написал Алвес под постом Месси в "Инстаграме".

Луис Суарес выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне нападающий провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

В ходе карьеры Луис защищал цвета «Ливерпуля», «Аякса», «Гронингена» и «Насьоналя», воспитанником которого является. С 2007 года вызывается в сборную Уругвая.