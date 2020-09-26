Луис Суарес определился с игровым номером на сезон-2020/2021

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес определился с игровым номер на этот сезон. 33-летний форвард выбрал 9-й номер, под которым выступал за «Барселону» и сборную Уругвая, сообщает пресс-служба «матрасников». До прихода Суареса девятка красовалась на спине нападающего Альваро Мораты, который перешёл в «Ювентус». В своё время под 9-м номером играли Радамель Фалькао, Давид Вилья, Фернандо Торрес и Марио Манджукич.



25 сентября «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса. Нападающий выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.

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