Мане: Алькантара и Жота выведут «Ливерпуль» на новый уровень

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о последних приобретениях клуба.



«Не только болельщики рады видеть Алькантару в «Ливерпуле». Конечно, я и мои одноклубники были рады заполучить в команду игрока такого уровня. Это делает нас лучше.



С первого дня вижу, что делает Алькантара на тренировках и в игре с «Челси». Уверен, он наверняка выведет нас на новый уровень. С нетерпением ждем встречи и с Константинасом Цимикасом и Диогу Жотой. Хорошие игроки, и они также выведут нас на новый уровень, что для нас, как и для болельщиков, является чем-то невероятным», — цитирует Мане пресс-служба «Ливерпуля».



В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» выиграл два стартовых матча – с «Лидсом» (4:3) и «Челси» (2:0).

«Ливерпуль» обыграл «Челси», Мане оформил дубль