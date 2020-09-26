Мане: Алькантара и Жота выведут «Ливерпуль» на новый уровень
Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане поделился мнением о последних приобретениях клуба.
«Не только болельщики рады видеть Алькантару в «Ливерпуле». Конечно, я и мои одноклубники были рады заполучить в команду игрока такого уровня. Это делает нас лучше.
С первого дня вижу, что делает Алькантара на тренировках и в игре с «Челси». Уверен, он наверняка выведет нас на новый уровень. С нетерпением ждем встречи и с Константинасом Цимикасом и Диогу Жотой. Хорошие игроки, и они также выведут нас на новый уровень, что для нас, как и для болельщиков, является чем-то невероятным», — цитирует Мане пресс-служба «Ливерпуля».
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2020/2021 «Ливерпуль» выиграл два стартовых матча – с «Лидсом» (4:3) и «Челси» (2:0).
«Ливерпуль» обыграл «Челси», Мане оформил дубль
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