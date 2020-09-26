Луис Суарес обратился к болельщикам «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес обратился к болельщикам мадридского клуба.



«Привет всем фанатам „Атлетико“! Я прибыл и примерил новую футболку. Не могу дождаться, когда выйду на поле и получу удовольствие от игры. Огромное спасибо за поддержку и все ваши сообщения. Пришло время насладиться игрой и достичь важных целей в этом сезоне», — сказал Суарес в видеообращении.

Видео можно посмотреть на странице «Атлетико» в «Твиттере».



25 сентября «Атлетико» официально объявил о трансфере Суареса. Нападающий выступал в составе «Барселоны» с 2014 года. В прошлом сезоне провёл 36 матчей во всех турнирах на клубном уровне, забил 21 мяч и отдал 10 голевых передач. С сине-гранатовыми завоевал 13 трофеев, среди которых Кубок Лиги чемпионов и четыре титула чемпиона Испании.