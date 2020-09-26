Защитник «Барселоны» Тодибо попал в сферу интересов «Эвертона»

«Эвертон» заинтересован в услугах защитника «Барселоны» Жана-Клера Тодибо. «Ириски» планируют взять 20-летнего француза в аренду на сезон-2020/2021. «Барселона» готова расстаться с игроком, но настаивает на опции обязательного последующего выкупа защитника, сообщает The Independent.



Тодибо пополнил ряды «Барселоны» в 2019 году, перейдя из «Тулузы» за € 1 млн. За сине-гранатовых провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. Окончание сезона-2019/2020 провёл в аренде в «Шальке». За немецкий клуб провёл 10 встреч и не отметился результативными действиями. Выступает за молодёжную сборную Франции с 2018 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника в € 14 млн.

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