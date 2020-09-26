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Тренер «Тамбова» рассказал, о чём говорил с Тедеско перед матчем со «Спартаком»

Тренер «Тамбова» рассказал, о чём говорил с Тедеско перед матчем со «Спартаком»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, о чём говорил с Доменико Тедеско перед матчем со «Спартаком».

«О чём говорил с Тедеско перед матчем? Мы общались ещё на матче в Москве. Взаимная симпатия у нас, какие-то вопросы задавали друг другу, он уже немного говорит по-русски. Сказал ему, что «Спартак» уже другая команда, он тоже сделал комплименты нашей команде», — передаёт слова Первушина корреспондент «Чемпионата» Никита Дарквеев.

26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль на свой счёт записал защитник красно-белых Айртон.

После победы в матче с «Тамбовом» красно-белые, набрав 20 очков, вышли на первое место в турнирной таблице. «Тамбов» (7) потерпел второе поражение подряд и остался на 13-м месте. В 10-м туре «Спартаку» предстоит встреча с «Зенитом».

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона
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