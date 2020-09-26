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Газизов: у «Спартака» неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц

Газизов: у «Спартака» неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал выступление «Спартака» в этом сезоне и поделился ожиданиями от матча 10-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«У судьи, показалось, были ошибки, но давайте переспим и посмотрим всё. Главное — победа, надо отметить болельщиков. У нас неплохой ход, надо держать кулачки и готовиться к битве двух столиц. Глушенков чувствует себя нормально, посмотрим, как будет восстановление. Ещенко — молодец, будет проводить ещё больше матчей. Чемпионский курс? Давайте говорить об этом после 30-го тура, а пока потихоньку движемся вперёд. Команда и Тедеско делают всё правильно, мы держимся все в одном направлении. Нужен ли правый защитник при такой игре Зобнина? Посмотрим», — передаёт слова Газизова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

26 сентября в Мордовии состоялся матч девятого тура Российской Премьер-Лиги «Тамбов» — «Спартак». Гости выиграли со счётом 2:0, дубль на свой счёт записал защитник красно-белых Айртон.

«Спартак» выиграл у «Тамбова» благодаря дублю Айртона
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