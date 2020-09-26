Георгий Джикия рассказал, чем возмущался в первом тайме матча с «Тамбовом»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что был недоволен левым флангом обороны команды в первом тайме матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).

«Почему Жиго прогнали в туннеле? Без понятия. Хочу узнать, что он сделал. Может, заранее поздравили с днем рождения? Заочное соперничество с „Зенитом“? В таблице много команд. Спокойно к этому отношусь. Закончился только 9-й тур.



Чемпионский фарт? Тяжёлый матч был, мы выиграли, а это главное. Не знаю, что такое фарт. Возмущение в первом тайме? Было несколько моментов, немного забыли про левый фланг, пришлось напомнить о себе. И Айртон забил два гола. Результат ли это моей установки? Пусть будет так», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.