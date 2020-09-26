Георгий Джикия рассказал, чем возмущался в первом тайме матча с «Тамбовом»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия признался, что был недоволен левым флангом обороны команды в первом тайме матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (2:0).
«Почему Жиго прогнали в туннеле? Без понятия. Хочу узнать, что он сделал. Может, заранее поздравили с днем рождения? Заочное соперничество с „Зенитом“? В таблице много команд. Спокойно к этому отношусь. Закончился только 9-й тур.
Чемпионский фарт? Тяжёлый матч был, мы выиграли, а это главное. Не знаю, что такое фарт. Возмущение в первом тайме? Было несколько моментов, немного забыли про левый фланг, пришлось напомнить о себе. И Айртон забил два гола. Результат ли это моей установки? Пусть будет так», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Джикия: у Ещенко порох в пороховницах ещё остался. В таком возрасте не уступает в борьбе
- 26 сентября 2020
-
17:52
-
17:48
-
17:48
-
17:42
-
17:33
-
17:33
-
17:22
-
17:10
-
17:09
-
17:01
-
17:00
-
17:00
-
16:52
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:37
-
16:37
-
16:31
-
16:26
-
16:14
-
16:00
-
15:50
-
15:26
-
15:22
-
14:40
-
14:39
-
14:18
-
14:17
-
14:09
-
13:54
-
13:53
-
13:36
-
13:30
-
13:26
Партнерский контент