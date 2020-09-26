«Бетис» — «Реал»: стартовые составы команд на матч 3-го тура Ла Лиги

Объявлены стартовые составы на матч 3-го тура испанской Ла Лиги «Бетис» — «Реал». Встреча пройдёт на стадионе «Бенито Вильямарин» в Севилье (Испания). Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Бетис» — «Реал».

«Бетис»: Хоэль Роблес, Эмерсон, Манди, Бартра, Алекс Морено, Виллиам, Гвидо Родригес, Хоакин, Фекир, Каналес, Санабриа.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Рамос, Варан, Менди, Кроос, Вальверде, Каземиро, Бензема, Эдегор, Йович.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа (Бильбао, Испания). Ассистенты арбитра — Роберто Диас Перес Дель Паломар (Витория-Гастейс, Испания) и Хон Нуньес Фернандес (Испания). Резервный судья — Аймар Веласко Арбайса (Испания).