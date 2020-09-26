Защитник «Бенфики» Диаш намекнул на переход в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Бенфики» Рубен Диаш намекнул, что ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о переходе в английский клуб.

«Мы было необходимо забить гол. Сегодняшний день был для меня особенным. Думаю, вы понимаете почему», — цитирует Диаша итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Журналист отмечает также, что соглашение между клубами о трансфере 23-летнего португальца будет согласовано в течение ближайших дней. Сумма перехода составит около € 55 млн. В сделку войдёт защитник «горожан» Николас Отаменди.

Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рубен Диаш провёл 33 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть жёлтых карточек.