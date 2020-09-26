Защитник «Бенфики» Диаш намекнул на переход в «Манчестер Сити»

Центральный защитник «Бенфики» Рубен Диаш намекнул, что ведёт переговоры с «Манчестер Сити» о переходе в английский клуб.
«Мы было необходимо забить гол. Сегодняшний день был для меня особенным. Думаю, вы понимаете почему», — цитирует Диаша итальянский журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Журналист отмечает также, что соглашение между клубами о трансфере 23-летнего португальца будет согласовано в течение ближайших дней. Сумма перехода составит около € 55 млн. В сделку войдёт защитник «горожан» Николас Отаменди.
Рубен Диаш — воспитанник «Бенфики». Защитник начал привлекаться к выступлениям за основной состав команды в 2017 году. В минувшем сезоне чемпионата Португалии Рубен Диаш провёл 33 матча, забил два мяча и отдал три голевые передачи, получив при этом шесть жёлтых карточек.
- 26 сентября 2020
-
23:57
-
23:55
-
23:52
-
23:43
-
23:30
-
23:27
-
23:08
-
23:07
-
22:58
-
22:56
-
22:42
-
22:26
-
22:24
-
22:16
-
22:01
-
22:01
-
21:48
-
21:36
-
21:33
-
21:24
-
21:15
-
21:04
-
20:54
-
20:41
-
20:30
-
20:19
-
20:10
-
20:03
-
19:59
-
19:53
-
19:50
-
19:47
-
19:42
-
19:32
-
19:16