Жезус получил травму и выбыл на месяц

Бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил повреждение и выбыл на один месяц, сообщает ESPN.
Игрок получил травму в матче очередного тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1), однако тогда степень серьёзности повреждения была не ясна. Теперь же стало ясно, что Жезус не примет участие в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 в составе сборной Бразилии, которой предстоит сыграть с Боливией (9 октября) и Перу (13 октября). В национальной команде форварда заменит Матеус Кунья из берлинской «Герты».
Габриэл Жезус перешёл в «Сити» из «Палмейраса» в 2017 году. В составе английского клуба он дважды стал чемпионом Англии и дважды выиграл Кубок страны. Со сборной Бразилии Жезус завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.
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