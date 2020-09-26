Жезус получил травму и выбыл на месяц

Бразильский нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус получил повреждение и выбыл на один месяц, сообщает ESPN.

Игрок получил травму в матче очередного тура чемпионата Англии с «Вулверхэмптоном» (2:1), однако тогда степень серьёзности повреждения была не ясна. Теперь же стало ясно, что Жезус не примет участие в ближайших матчах отборочного турнира чемпионата мира-2022 в составе сборной Бразилии, которой предстоит сыграть с Боливией (9 октября) и Перу (13 октября). В национальной команде форварда заменит Матеус Кунья из берлинской «Герты».

Габриэл Жезус перешёл в «Сити» из «Палмейраса» в 2017 году. В составе английского клуба он дважды стал чемпионом Англии и дважды выиграл Кубок страны. Со сборной Бразилии Жезус завоевал золото Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.