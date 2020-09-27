Куман: нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».
«Меня незаслуженно считают самым плохим в этой истории, хотя, позвонив Луису Суаресу, я проявил уважение к нему как к человеку и игроку. Я сказал, что, если он останется, ему будет трудно стабильно играть. До того как я подписал контракт с клубом, руководство уже приняло некоторые решения, и я их поддерживал. Не всё зависит только от меня.
Это нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб. Лео был примером для всех на тренировках и в матчах. Я ни разу не видел его неготовым к сезону. Он продемонстрировал большую приверженность. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — цитирует Кумана Marca.
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