Куман: нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман прокомментировал переход нападающего Луиса Суареса в мадридский «Атлетико».

«Меня незаслуженно считают самым плохим в этой истории, хотя, позвонив Луису Суаресу, я проявил уважение к нему как к человеку и игроку. Я сказал, что, если он останется, ему будет трудно стабильно играть. До того как я подписал контракт с клубом, руководство уже приняло некоторые решения, и я их поддерживал. Не всё зависит только от меня.

Это нормально, что Месси грустит, когда один из его друзей покидает клуб. Лео был примером для всех на тренировках и в матчах. Я ни разу не видел его неготовым к сезону. Он продемонстрировал большую приверженность. У меня нет никаких сомнений по этому поводу», — цитирует Кумана Marca.