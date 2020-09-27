Мусаев: не можем позволить себе беречь силы перед ЛЧ и выпускать второй состав, как ПАОК

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал ничью в матче 9-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1) в преддверии ответного матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов с ПАОКом.

«Разочарованы результатом. В первом тайме мы действовали недостаточно агрессивно. Позволяли сопернику создавать моменты, пропустили гол. Вторая половина первого тайма прошла под нашим контролем. После перерыва мы продолжили в том же духе. Соперник получил удаление, а мы отыгрались. Но показалось, что когда мы забили, тогда же и снизили активность. А надо было продолжать в том же духе. Особенно через центр. Моменты у нас возникали, конечно. Из таких игр и состоит весь чемпионат России. Здесь надо находить резервы, и добиваться победы. Что поделать? Будем больше работать, чтобы такие матчи оставались за нами.



Не соглашусь, что весь первый тайм был невзрачным. Невзрачной была только его первая половина. У нас очень плотный график и маленькая обойма футболистов. Мы восстанавливались, готовились, но, возможно, слишком много эмоций оставили в матче Лиги чемпионов. Поэтому и плохо входили в эту игру. Но с такими командами, как «Сочи», это нельзя делать. Они очень хорошо организованы, выполняют большой объём работы без мяча. Надо было расшатывать соперника, не давать ему создавать моменты. Во втором тайме, когда появилось много зон, надо было реализовывать свои моменты. К сожалению, это не удалось. Большое влияние оказал на нас первый пропущенный мяч.



Нет смысла беречь силы, когда уже прошло 70 минут игры. Надо делать было всё для победы. А если беречь силы, то надо было выпускать второй состав, как это сделал ПАОК, который играл практически одновременно с нами. Но мы не можем себе такого позволить. К тому же мы не хотим разделять турниры, ибо каждый из них имеет для нас важное значение», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

ПАОК примет «Краснодар» 30 сентября. В домашнем матче команда Мусаева победила со счётом 2:1.