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Защитник «Аякса» Дест сообщил одноклубникам, что перейдёт в «Барселону»

Защитник «Аякса» Дест сообщил одноклубникам, что перейдёт в «Барселону»
Футбол / Испания 0

Защитник «Аякса» Сержино Дест сказал своим партнёрам по команде, что покинет клуб в ближайшее время, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, американец готовится к переезду в Барселону. Каталонцы планируют оформить переход до 29 сентября. Сообщалось, что клубы согласовали трансфер 19-летнего футболиста за € 20 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.

На Деста также претендовала «Бавария». Сообщалось, что мюнхенский клуб согласовал условия контракта с игроком, а «Аяксу» был готов заплатить за него около € 25 млн.

Дест является воспитанником академии «Аякса», а за основную команду амстердамцев дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне защитник провёл 36 матчей, забил 2 гола и отдал 6 результативных передач. Серджино вызывается в сборную США, за которую провёл 3 встречи и отдал 1 результативную передачу.

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