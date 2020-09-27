«Лион» требует у «Арсенала» € 50 млн за Ауара

Лондонский «Арсенал» хочет подписал полузащитника французского «Лиона» Уссема Ауара и предлагает за него € 38 млн, в то время как «Лион» настаивает на сумме в € 50 млн, сообщает в «твиттере» журналист RMCsport Мохаммед Буафси.

Ранее французский клуб отверг предложение лондонцев в € 36 млн. Также известно, что «канониры» ещё не согласовали с самим Ауаром условия личного контракта.

Уссем Ауар — воспитанник «Лиона». К выступлениям за основной состав начал привлекаться в 2017 году. В минувшем сезоне провёл в чемпионате Франции 25 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять голевых передач. Ранее стало известно, что хавбек является приоритетной целью лондонского «Арсенала» в нынешнее трансферное окно.