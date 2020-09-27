Вратарь «Бетиса»: в эпизоде с автоголом Бензема был в офсайде. Опять одно и то же

Вратарь «Бетиса» Хоэль Роблес раскритиковал судейские решения в матче 3-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом» (2:3).
«С нами всегда происходит одно и то же, не собираюсь менять мнение. После хорошего первого тайма „Бетиса“ в игре произошли обстоятельства, которые благоприятно повлияли на соперника. В эпизоде с автоголом Эмерсона Бензема находился в офсайде, даже с телевизионных камер это видно. Горжусь работой партнёров по команде. Мы на правильном пути и достигнем целей», — цитирует Роблеса Mundo Deportivo.
Счёт открыли гости на 14-й минуте встречи — забил Вальверде. На 35-й и 37-й минутах забили хозяева и вышли вперёд. После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Эмерсон срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.
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