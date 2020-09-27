Зидан одержал 100 побед у руля «Реала» в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан одержал сто побед в испанской Примере у руля «сливочных», сообщается в "твиттере" Ла Лиги.

Для достижения этой отметки французскому специалисту потребовалось 147 встреч. Накануне его подопечные вырвали победу в матче 3-го тура чемпионата с «Бетисом» (3:2).

Счёт открыли гости на 14-й минуте встречи — забил Вальверде. На 35-й минуте «Бетис» восстановил статус-кво— Каналес навесил на Манди и тот расстрелял дальнюю девятку. Уже через две минуты Карвалью открылся на линии штрафной «Реала» и с ходу пробил в ближний угол, выведя свою команду вперёд.



После перерыва «Реал» быстро сравнял счёт — Карвахаль прострелил, а Эмерсон, играя в подкате на опережение, срезал мяч в свои ворота. На 82-й минуте «Реал» получил право пробить пенальти, который спокойно реализовал капитан Серхио Рамос.



Таким образом, «Реал» набрал 4 очка и поднялся на 5-е место в таблице, имея матч в запасе. У «Бетиса» осталось 6 очков, севильцы располагаются на 2-й строчке.