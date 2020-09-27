Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Юлиан Дракслер не намерен переходить в «Зенит», несмотря на устойчивый интерес петербургского клуба, сообщает Culture PSG со ссылкой на немецкий телеканал Sky.

По информации источника, российский клуб усиленно работает над приобретением хавбека, однако немец не планирует уезжать из Парижа.

Юлиан Дракслер перешёл в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» в 2017 году, сумма трансфера составила € 36 млн. За парижский клуб полузащитник провёл 143 матча, забил 21 гол и отдал 32 голевые передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость немецкого игрока в € 24 млн.



Сообщалось, что за полузащитником продолжает следить и «Краснодар», однако «Зенит» находится на более продвинутой стадии переговоров.