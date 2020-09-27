Чемпионат Армении приостановлен из-за введённого в стране военного положения
Нынешний розыгрыш чемпионата Армении приостановлен из-за введённого в стране военного положения, сообщает пресс-служба «Урарту» со ссылкой на письмо Федерации футбола Армении (ФФА).
«Мы получили письмо от отдела организации и проведения соревнований ФФА, в котором было сказано о том, что до окончания действия военного положения матчи всех чемпионатов, проводимых под эгидой ФФА, переносятся», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Урарту».
Напомним, сегодня, 27 сентября, вновь обострилась ситуация в нагорном Карабахе. Сообщалось, что азербайджанские военные обстреляли несколько населённых пунктов. В связи с этим кабмин Армении принял решение ввести военное положение в стране и объявил всеобщую мобилизацию.
- 27 сентября 2020
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