«Ахмат» — «Урал»: составы команд на матч 9-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Ахмата» и «Урала» на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Начало — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ахмат» — «Урал».



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Ненахов, Анхель Ромеро, Быстров, Тимофеев, Ильин, Бериша, Исмаэл, Харин, Мелкадзе.



Запасные: Шелия, Мелихов, Пуцко, Адамов, Кармаев, Иванов, Кадыров, Швец, Садулаев, Умаев, Понсе.



«Урал»: Помазун, Герасимов, Кулаков, Страндберг, Подберёзкин, Йовичич, Калинин, Егорычев, Эль-Кабир, Мишкич, Панюков.



Запасные: Годзюр, Рыков, Золотов, Бавин, Евсеев, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Августиняк, Караев.

«Ахмат» набрал в 8 матчах 10 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Урал» (10) — на 11-м месте. Лидером соревнований является набравший в 9 встречах 20 очков петербургский «Зенит».