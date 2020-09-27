ЦСКА хочет приобрести 20-летнего ганского хавбека из датского первенства

Полузащитник датского клуба «Фремад Амагер» Эммануэль Току вызвал интерес московского ЦСКА, сообщает Ghanasoccernet.
По информации источника, «армейцы» отправили скаутов, чтобы посмотреть на игру 20-летнего игрока из Ганы. Вчера, 26 сентября, на матче первого датского дивизиона «Скив ИК» — «Фремад» молодой хавбек оформил дубль, забив на 58-й и 75-й минутах. Эммануэль Току забил четыре гола в четырёх матчах этого сезона датского первенства. Источник утверждает, что ЦСКА сделает предложение о покупке полузащитника в ближайшие несколько дней.
Сегодня, 27 сентября, в Москве пройдёт матч ЦСКА — «Локомотив». Начало — в 19:00 мск.
По итогам восьми туров чемпионата России ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 16 очков. «Локомотив» (12) — на восьмом месте. Лидер розыгрыша РПЛ — «Зенит» (20).
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