«Оренбург» упустил победу над «Балтикой» в матче ФНЛ

В матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Оренбург» сыграл вничью с «Балтикой» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Оренбурге на стадионе «Газовик». Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж), ассистировали судьи на линиях Варанцо Петросян (Ростов-на-Дону) и Александр Шимарыгин (Сосновый Бор).

Счёт был открыт в первом тайме — на 19-й минуте автором забитого мяча стал Жига Шкофлек. В середине второго тайма преимущество хозяев увеличил Денис Ткачук. На 69-й минуте разрыв в счёте сократил Михаил Маркин. На 82-й минуте счёт сравнял Ян Казаев. Концовку матча «Оренбург» доигрывал вдесятером из-за удаления Андрея Козлова.

«Оренбург», набрав 28 очков, занимает 1-е место в ФНЛ. «Балтика» (19) — на 8-м месте.

В другом матче 12-го тура Футбольной национальной лиги «Нижний Новгород» на своём поле разгромил «Акрон» со счётом 3:0.